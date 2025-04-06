Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün genel başkana tanıdığı yetki kapsamında partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararı almasından sonra bugün CHP 21. Olağanüstü Kurultayı toplandı.
Özel, seçimlere tek başına girerken kayıtlı 1323 delegeden 1278'i kurultayda oy kullandı. Özel, 1171 oyla yeniden genel başkan seçildi. Öte yandan 105 oy ise geçersiz çıktı.
ANAHTAR LİSTE BELLİ OLDU
Yaşananların ardından CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu.
Listedeki isimler şu şekilde,