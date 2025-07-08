Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’e geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, belediye başkanlarının gözaltına alınmasına dair sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ardından TBMM’ye ikinci fezlekenin gönderilmesi bekleniyordu.

Son olarak; Özel hakkında hazırlanan fezleke TBMM Başkanlığına sunuldu.

Özel'in dosyasıyla beraber İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Taşkın Özer'in de dosyaları Meclis'e iletildi.

'CAN ATALAY' FEZLEKESİ DE MECLİS'TE

CHP Genel Başkanı Özel hakkında Yargıtay’ın milletvekilliği düşürülen Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği karara ilişkin değerlendirmeleri kapsamında da dava açılmış ve Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 2 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na fezleke sunulmuştu. TBMM Başkanlığı da fezlekeyi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na göndermişti.