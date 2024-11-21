Özgür Özel'in MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ne istediği belli oldu

CHP lideri Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüşmesinde "Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler" dedi.

CANLI YAYINDA SORULARI YANITLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV100'de Kübra Par’ın programına katılarak sorularını yanıtladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın dün CHP Genel Merkez’e gelerek bir sunum yapmıştı. Dünkü görüşmenin tarihi bir önemi sahip olduğunu söyleyen Özgür Özel, MİT Başkanı Kalın'dan istihbarat desteği istediklerini ifade etti.

MİT GÖRÜŞME ÖNCESİ SALONDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

Özel, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

“CHP olarak iktidarın en kuvvetli adayı, son seçimlerin de birinci partisiyiz. MİT’in CHP'ye gelip bir sunum yapması ve CHP'nin sorularını yanıtlaması zaten içerikten bağımsız kıymetli bir şey. Bunu oldukça önemsiyorum. Özel Kalemlerimiz arasında iletişim kuruldu ve bir tarih belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle saat ve giriş çıkışları gizli tutuldu. ‘12’nci kata gelin, istediğiniz tedbiri alın’ dedik. Görüşme öncesinde MİT yetkilileri toplantı salonunda gerekli güvenlik tedbirlerini aldı, dinleme cihazı taraması yaptı ve salonu koruma altına alındı. Bu gizlilik, MİT’in çalışma prensipleri gereği hassasiyetle uygulandı. Saat 11.00'de görüştük ama gün içinde duyurmakta mutabık kaldık.

"ÜYE ALIMLARINDA CHP’ye FETÖ VEYA DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN SIZMASINLAR DİYE..."

Görüşmede 3 temel konuda sunum yapıldı, PKK, FETÖ ve DEAŞ. Sunumlarda ayrıca DEAŞ ile bağlantılı diğer İslamcı terör örgütleri hakkında da bilgi verildi. Sunumları 3 farklı uzman yaptı, aralarda İbrahim Kalın da sunuma katkıda bulundu. Bu sunumların ardından hazırladığımız 15 soruyu yönelttik. 9 sorumuza yanıt aldık, kalan 6 soruyu ise ayrıntılı şekilde ben tekrar sordum. Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP’nin yurt dışındaki ofislerine çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımları sırasında CHP’ye FETÖ veya diğer terör örgütleri sızmasın diye MİT’ten istihbarat desteği istedik. Özellikle şimdi ABD’de çok sayıda eyalette CHP’ye temsilcilik açacağız. Orada ciddi bir risk var. Almanya’da da PKK tehlikesi var. Onların orada söylediği bir söz, sonra partiye mal oluyor. O açıdan çok tehlikeli. Bu konuda yardım istedik. Onlar da büyük bir memnuniyetle buna yardımcı olabileceklerini söylediler. Böyle de güzel bir sonucu oldu görüşmemizin.”

GÖRÜŞMEDE MANSUR YAVAŞ KONUSU GÜNDEME GELMEDİ

“Mansur Yavaş'ın MİT tarafından takibiyle ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Sizin de buna dair bir açıklamanız olmuştu. Bu konu gündeme geldi mi” sorusuna Özgür Özel, şöyle yanıtladı:

“Yok, o konu gündeme gelmedi ama o konuyu daha öncesinde böyle bir çalışmalarının olmadığını, böyle bir görev tanımlarının olmadığını kendileri bana da Mansur Bey'e de iletmişti zaten. O yüzden dün bir daha o konuyu açmadık.”