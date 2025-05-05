Özgür Özel’in saldırı sonrası ilk aradığı isim ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası çıkışta tokatlı saldırı gerçekleştirildi. Özel’e saldıran saldırgan gözaltına alındı. Özgür Özel’in saldırı sonrası ilk aradığı isim ise ortaya çıktı. Ünlü yazar Saygı Öztürk, “Özgür Özel, saldırının hemen ardından ilk aradığı kızı oldu. Aradığında, İpek’in ağlaması baba olarak Özgür Bey’i çok üzdü, yaraladı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası çıkışta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir saldırgan tarafından tokatlı saldırı gerçekleşti. Olayın ardından saldırgan ekipler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı sonrası yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: HER TÜRLÜ SALDIRI, ŞİDDET GİRİŞİMİ HUKUK ÖNÜNDE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırıya ilişkin, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel’e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır” dedi.

SORDUM KİMSİN DİYE, 'BEN OSMANLI ÇOCUĞUYUM' DEDİ

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise olay anını şu şekilde aktardı:

"Kendisi yandaki kapıdan protokol kapısından çıkarken saldırının olduğunu öğrendik. Saldırı anında yanında değildik. Ben saldırganın kim olduğunu öğrenmek açısından ambulansa kadar gittim. Ambulansın kapısında kendisiyle temas kurdum. Sordum kimsin diye, 'Ben Osmanlı çocuğuyum' dedi." Daha fazla diyalog gelişme imkanı olmadı. İçerideki hastayla beraber ambulansla uzaklaştırıldı."

ÖZEL İLK OLARAK KIZINI ARADI

Özgür Özel’in saldırı sonrası araçta ilk olarak kimi aradığı ise ortaya çıktı. Ünlü yazar Saygı Öztürk, Özel’in ilk olarak kimi aradığını bugünkü köşe yazısında aktardı. Öztürk, “Bir parti genel başkanı bu kadar hedef gösterilirse olacağı bu. Özgür Özel, saldırının hemen ardından ilk aradığı kızı oldu. Aradığında, İpek’in ağlaması baba olarak Özgür Bey’i çok üzdü, yaraladı. Benzer olayların yaşanmaması dileğimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.