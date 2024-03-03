Özhaseki İsrail boykotunu unuttu. ‘Coca Cola’lı teşkilat toplantısı

Özhaseki, AKP Niğde il teşkilatı tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Konuşma yapılan etkinlikte boykot edilen Coca Cola grubuna bağlı içeceklerin olması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

Özhaseki, toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

COCA COLA ÜRÜNLERİNE BOYKOT

Fotoğraflarda, masalarda ‘Coca Cola’ ürünlerinin bulunduğu görülüyor.

Birçok AKP’li belediye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’e desteğinden ötürü Coca Cola ürünlerini boykot ediyor.

Bu durum sonrası Özhaseki’nin paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı.