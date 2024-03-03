Özhaseki İsrail boykotunu unuttu. ‘Coca Cola’lı teşkilat toplantısı

Kaynak: Haber Merkezi
Özhaseki İsrail boykotunu unuttu. ‘Coca Cola’lı teşkilat toplantısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Coca-Cola’lı teşkilat toplantısı’ tepki çekti.

Özhaseki, AKP Niğde il teşkilatı tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Konuşma yapılan etkinlikte boykot edilen Coca Cola grubuna bağlı içeceklerin olması ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Özhaseki, toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

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COCA COLA ÜRÜNLERİNE BOYKOT

Fotoğraflarda, masalarda ‘Coca Cola’ ürünlerinin bulunduğu görülüyor.

Birçok AKP’li belediye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail’e desteğinden ötürü Coca Cola ürünlerini boykot ediyor.

Bu durum sonrası Özhaseki’nin paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı.

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