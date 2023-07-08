Özkan Uğur hayatını kaybetti

Lenf kanseriyle mücadele eden ve 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören MFÖ grubunun sevilen ismi usta sanatçı Özkan Uğur vefat etti.

Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Geçen nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve entübe edildiği açıklanmıştı.

MFÖ grubunun sevilen ismi usta müzisyen Özkan Uğur'un 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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