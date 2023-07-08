Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?

Özkan Uğur 3. kez yakalandığı kanser nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Özkan Uğur’un sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Özkan Uğur öldü mü? Özkan Uğur kimdir?

Lenf kanserini ikinci kez yenen usta müzisyen Özkan Uğur, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un son 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Entübe edilen Özkan Uğur’un sağlık durumuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

ÖZKAN UĞUR ÖLDÜ MÜ?

Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fahrettin Koca, "Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 yılında Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı. O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaktaydı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu.

1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978 yılında Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla dördüncü oldu.

1980'lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler.

1980-1983 tarihleri arasında Fuat Güner'le birlikte, Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" ve "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" adlı oyunlarında müzisyen ve oyuncu olarak yer aldı.

1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar. 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmiştir.

Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır.

Yayınladıkları birçok şarkıda besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.

Müzik dünyasında olduğu kadar sinema dünyasında da başarısını kanıtlayan Özkan Uğur, 1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği, Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrollerini paylaştığı Eşkıya filminde rol aldı.

1998-2001 yılları arasında atv'de yayınlanan İkinci Bahar dizisinde zabıta rolünde oynadı.

Özkan Uğur, Komser Şekspir filminde Yeter Anne, Alacakaranlık ve Cennet Mahallesi dizilerinde rol aldı. G.O.R.A. filminde Garavel rolünde, A.R.O.G. filminde ise Dimi rolünde oynadı.

Özkan Uğur, 2009 yapımı olan Yahşi Batı filminde de Kızılderili şefi Kızılkayalar rolüyle beyazperdede Cem Yılmaz'a eşlik etti.

Özkan Uğur, 2010 yılında başlayan Türk Malı dizisinde oynadı. 2014 yılında Pek Yakında filminde Ejder rolüyle beyazperdeye bir kez daha çıktı.

Aysun Aslan Uğur ile evli olan Özkan Uğur'un Alişan adında bir oğlu bulunuyor.