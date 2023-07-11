Özkan Uğur son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı

3 kez kanseri yenen ve 1,5 ay önce yoğun bakıma kaldırılan MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, cumartesi günü hayatını kaybetti. Uğur için bu sabah Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Uğur'un naaşı, törenin ardından Taksim Cami'ne getirildi. Uğur'un acılı ailesi, basın mensuplarının töreni uzaktan takip etmelerini istedi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Onlarca insanın akın ettiği cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu, Kültür ve Turzm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fuat Güner, Mazhar Alanson, Ozan Güven ve Acun Ilıcalı ön sırada saf tuttu. Gözyaşlarının sel olduğu törene Işın Karaca, Gülben Ergen, Teoman, Çağlar Çorumlu ve Ayhan Sicimoğlu gibi çok sayıda isim katıldı.

Ünlü şarkıcının eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, cenaze töreninde birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalıştı.

Özkan Uğur'un cenaze törenine sevenleri ve çok sayıda hayranı akın etti.