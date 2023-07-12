Özkan Uğur toprağa verilirken dostlarının gözyaşları sel oldu aktı

Editör: Osmancan EROK

Uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 69 yaşında vefat eden oyuncu ve MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, dün Taksim Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karacaahmet'teki defin sırasında Özkan Uğur'un dostları ve sevenlerinin gözyaşları sel oldu aktı.

IŞIN KARACA: ARTIK ONUN OLMAYACAĞINI BİLMEK ÇOK ZOR

Şarkıcı Işın Karaca, Uğur'un vefatı dolayısıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Sevgisi, sabrı çok özel bir insanı kaybettik. Hiçbir zaman unutulmayacak. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Karaca, Türk halkının Özkan Uğur'u çok özleyeceğine işaret ederek, "Onun artık olmayacağını bilmek çok zor. Hepimizin, Türkiye'nin başı sağ olsun. İnanılmaz bir ikon, çok özgür bir ruh, çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

GÜLBEN ERGEN: HİÇ YERİ DOLMAYACAK

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen de mezarlığa kadar giden isimlerdendi. Ergen Özkan Uğur'un yerinin dolmayacağına dikkati çekerek, şunları söyledi "Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her meslekten insanı gördünüz, Özkan'ı nasıl bir acıyla, hasretle uğurluyoruz. Çok özleyeceğiz. Hiç yeri dolmayacak. Enerjisi, beden dili, oyunculuğu, sesi, müziği, sahnedeki tavrı, sıcaklığı, dostluğu, mütevaziliği, hakikaten anlatılmaz, yaşanır Özkan."

TOPRAĞA VERİLDİ

Şarkıcı Teoman ise Uğur'un çocukluğu ve gençliği için çok önemli bir figür olduğunun altını çizerek, çok üzüldüğünü vurguladı. Kılınan namazın ve edilen duaların ardından usta sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi postnişini, sanatçı Ahmet Özhan da Uğur'un kabri başında dua etti.