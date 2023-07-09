Özkan Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu

69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur‘un cenaze töreni programı belli oldu.

Özkan Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu

3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıkan MFÖ grubunun üyesi ve oyuncu Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Uğur’un cenaze töreni programı belli oldu.

Tören programını ‘Yahşi Batı’ ve ‘Pek Yakında’ gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

Algöz, paylaşımında şunları kaydetti:

“Özkan Uğur’un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü AKM’de saat 11.00’de yapılacak.

Taksim Camii’nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet’te defnedilecektir.

Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun.”

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