Özkan Uğur öldüğünde Cem Yılmaz ne yaptı? Özkan Uğur'un eşi açıkladı

Kaynak: Posta
Özkan Uğur öldüğünde Cem Yılmaz ne yaptı? Özkan Uğur'un eşi açıkladı
Geçtiğimiz Temmuz ayında vefat eden usta sanatçı Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan Uğur, en büyük vefayı Cem Yılmaz’dan gördüğünü açıkladı.

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023’te kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirmişti.

"ÖMÜR BOYU UNUTMAYACAĞIM"

Eşinin ölümünün ardından konuşan Aysun Aslan Uğur, Posta’ya verdiği röportajda “Mazhar ve Fuat size vefa gösterdi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Sağ olsunlar. Arayıp sordular ama onların da acısı çok büyüktü ve koşacak halleri yoktu. Biz ailesiyiz. Onlar da öbür ailesiydi. Üç kişilik bir evlilik yürütüyorlardı. 50 yıl dile kolay. Bence şimdi onlar da dışarıdan büyük ve haksız bir baskı görüyorlar. Hepimiz yıkıldık, çöktük.

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Biz o günlerde en büyük desteği ve vefayı Cem Yılmaz’dan gördük. Allah razı olsun o çocuğun tuttuğunu altın etsin. Özkan’ı kaybettiğimiz gün eve geldiğimizde Cem ve ekibi olaya hakim olmuşlardı bile.

Herkesi ağırladılar, yedirdiler, içirdiler. Ev dolup taştı her şeye koştular. Ömür boyu unutmayacağım. Cem, Zafer, Öner, Ozan, MFÖ’nün menajeri Orçun, Sibel, Damla, İpek ve Hadiye her şeyimizdelerdi.”

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Özkan Uğur, Cem Yılmaz’ın Arif ve 216, Karakomik Filmler, G.O.R.A ve A.R.O.G gibi pek çok filminde rol almıştı.

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