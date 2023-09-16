Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım

MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, geçtiğimiz temmuz ayında hayatını kaybetti. Sanatçının eşi Aysun Aslan Uğur, sosyal medyada "Bugün evlilik yıl dönümümüz" mesajını yazdığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım

MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, daha önce üç kez yendiği lenf kanserine yenik düşmüştü. Usta sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

6505337586b2444834e479d0.jpg

Tarifsiz bir acı yaşayan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

5da02a2d7152d8219c358eea.jpg"NUR İÇİNDE YAT BİRİCİĞİM"

Ödül sonrası konuşmasını Instagram hesabından yayınlayan Aysun Aslan Uğur, paylaşımın duygu yüklü bir not düştü.

"Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim."

64b7c69f4e3fe11628a14b21.jpg


İlgili Haberler
Can Bonomo sahnede Özkan Uğur'u unutmadı
Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur'un vefatı ardından ilk paylaşım
Mazhar Alanson'dan yeni 'Özkan Uğur' açıklaması
Özkan Uğur'un oğlu Alişan'dan yürek burkan paylaşım
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı Güncel
Yerde yattı tedavi olmayı bekledi. Dağdan düşen kayalar yaraladı
Adana Demirspor'a Senegalli stoper Spor
Adana Demirspor'a Senegalli stoper
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders Güncel
‘Seni aldırırım’ diyen hâkime vatandaştan ders
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor Güncel
Tarlada kilosu 30 markette 239 TL. Hasadı başladı çiftçi geçen yılı mumla arıyor
Türkiye'den Libya'ya yardım Güncel
Türkiye'den Libya'ya yardım
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı Güncel
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu Magazin
Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu