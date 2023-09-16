Özkan Uğur'un eşinden duygulandıran paylaşım

MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, daha önce üç kez yendiği lenf kanserine yenik düşmüştü. Usta sanatçı, yoğun bakımda 1.5 ay süren tedavisinin ardından 8 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Tarifsiz bir acı yaşayan Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, dün akşam düzenlenen gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

"NUR İÇİNDE YAT BİRİCİĞİM"

Ödül sonrası konuşmasını Instagram hesabından yayınlayan Aysun Aslan Uğur, paylaşımın duygu yüklü bir not düştü.

"Bugün Özkan'ımla evlilik yıl dönümümüz. Benim yaşam boyu ödülüm, canım. Yokluğuna alışamadım, görünen o ki alışamayacağım da. Sadece ailen değil, kimse unutmayacak seni. Sanatsal mirasının sürekliliği için üstüme düşen ya da düşmeyen ne varsa elimden geleni yapacağım. Nur içinde yat benim biriciğim."



