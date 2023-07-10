Özkan Uğur'un ilk klibi ortaya çıktı. Türkiye'de çekilen ilk klip

Özkan Uğur'un vefatından sonra Türkiye’de çekilen ilk klip olan ‘Heyecanlı’ şarkısı gündem oldu. 1976 yılında klibi çekilen şarkıyı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Baransu’dan oluşan ‘İpucu Beşlisi’ seslendirmişti.

Özkan Uğur'un ilk klibi ortaya çıktı. Türkiye'de çekilen ilk klip

Aziz Fuat Güner, Raif Özkan Uğur, Ayhan Sinan Sicimoğlu, Galip Boransu ve Mahmut Mazhar Alanson'un kurduğu ‘İpucu Beşlisi’ grubunun 1976 yılında "Heyecanlı" adlı şarkısına çektiği klip Türkiye’nin ilk klibi özelliğini taşıyor.

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Türkiye'de çekilen ilk klip sosyal medyada ortaya çıktı. Fuat Güner, Raif Özkan Uğur, Ayhan Sinan Sicimoğlu, Galip Boransu ve Mahmut Mazhar Alanson'un kurduğu İpucu Beşlisi grubunun 1976 yılında "Heyecanlı" adlı şarkısına yaptıkları klip, Özkan Uğur'un vefatından sonra sosyal medyada gündem oldu.

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Instagram’da nostaljihabernet adlı sayfada yayınlanan Türkiye’de çekilen ilk klip müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

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Şarkının sözleri Mazhar Alanson'a, bestesi Ayhan Sicimoğlu'na ait. Klibin yönetmeni ise İzzet Öz…

Şarkı klasik MFÖ şarkılarına benzemiyor çünkü o dönem funk müziğin ülkemizdeki temsilcilerinden Ayhan Sicimoğlu'nun etkisi bu şarkıda çok bariz ortada...

Aynı sene Barış Manço&Kurtalan Eskpres'in Little Darling ve Lonely Man şarkılarına yaptığı klipler de yayınlanmıştı. Bu kliplerde Posta Kutusu Müzik Grubu (Bizimkiler'in Sevim'i Sabriye Kara ve Lale Manço) da vokal yapmıştı.

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