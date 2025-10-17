Müzisyen,besteci, vokalist olarak mesleğinin farklı dallarında ürettikleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özkan Uğur Show Tv’nin bir dönem en çok izlenen projelerinden biri olan ‘’Cennet Mahallesi’’ adlı dizide canlandırdığı ‘Beter Ali’ adlı karakterle oyunculuktaki başarısını da kanıtladı. Uğur oyunculuk kariyerinde Cennet Mahallesi adlı yapımın yanısıra Her Şey Çok Güzel Olacak, G.O.R.A., A.R.O.G., Pek Yakında, Cem Yılmaz filmleri, gibi yapımlarla da adından söz ettirdi.

Özkan Uğur 1980’lerde MFÖ grubunda dillere dolanan şarkılarıyla tanındı. Grup kısa sürede yükselerek yıllara meydan okuyan bir ün kazandı. MFÖ grubu, Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi iki kez temsil etti.

1989 yılında Aysun Aslan ile yaşadığı aşkı evlilikle taçlandıran Özkan Uğur’un bu evlilikten Alişan adını verdiği bir oğlu oldu. Alişan Uğur babasının doğum günü ile ilgili paylaştığı mesajla sevenlerini hüzünlendirdi.

Alişan Uğur, bugün de yaptığı paylaşımda babasının doğum gününü kutladı. Babasıyla bir fotoğrafını paylaşan Uğur, "Sensiz geçen 2 yıl. Özlemini kelimelerle tarif edemem. Doğum günün kutlu olsun canım babam" dedi.

Sanatçı Özkan Uğur, 2013 yılında pençesine düştüğü lenf kanserini yenmeyi başardı. Ancak rahatsızlığı tekrar nüksedince kanser tedavisi görmeye başladı. Vefatından önce yaklaşık 1,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Uğur, 8 Temmuz 2023'te hayata gözlerini yumdu.