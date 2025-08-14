Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti soluğu AKP'de aldı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti soluğu AKP'de aldı!

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği konuşuluyor. Çerçioğlu, bugün CHP'den istifa etmesinin ardından AKP Genel Merkezi'ndeki yıl dönümü kutlama etkinliğinde görüldü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Bugün yaptığı açıklama ile 3 belediye başkanıyla beraber CHP’den istifa ettiğini duyuran Çerçioğlu, bugün resmi olarak AKP'ye katılması bekleniyor. Çerçioğlu, AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümü için partinin genel merkezinde görüldü.

ERDOĞAN'I TAKİBE ALDI

Öte yandan Çerçioğlu Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı görüldü.

Çerçioğlu daha önce Instagram üzerinden 78 kişiyi takip ederken aralarında CHP'li vekiller Gökan Zeybek, Ulaş Karasu'nun yanı sıra CHP'yi de takip ediyordu.

foto.jpg

Son Haberler
Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin son 10 yılı
Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin son 10 yılı
Ayvalık Film Festivali’nde ödül jürisi açıklandı!
Ayvalık Film Festivali’nde ödül jürisi açıklandı!
Galatasaray Monaco'yla masaya oturdu! Oyuncu kabul etti
Galatasaray Monaco'yla masaya oturdu! Oyuncu kabul etti
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme
Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme
Erdoğan AKP'ye geçen belediye başkanlarına rozet takacak
Erdoğan AKP'ye geçen belediye başkanlarına rozet takacak