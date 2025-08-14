Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti soluğu AKP'de aldı!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Bugün yaptığı açıklama ile 3 belediye başkanıyla beraber CHP’den istifa ettiğini duyuran Çerçioğlu, bugün resmi olarak AKP'ye katılması bekleniyor. Çerçioğlu, AKP’nin 24. kuruluş yıl dönümü için partinin genel merkezinde görüldü.

ERDOĞAN'I TAKİBE ALDI

Öte yandan Çerçioğlu Instagram üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı görüldü.

Çerçioğlu daha önce Instagram üzerinden 78 kişiyi takip ederken aralarında CHP'li vekiller Gökan Zeybek, Ulaş Karasu'nun yanı sıra CHP'yi de takip ediyordu.