Özlem Çerçioğlu sonrası son ankette büyük sürpriz! Saray’ı çıldırtacak sonuçlar…

İBB’ye ardı ardına operasyonlar yapılırken CHP’li belediye başkanları gözaltına alınıyor.

Dün AKP’ye katılan Özlem Çerçioğlu, hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Özlem Çerçioğlu'na gidip şunu söylüyorlar. 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl.' Olay bundan ibaret!” iddiasını ortaya atmıştı. Çerçioğlu ise bu iddiaları dün AKP rozetini aldığında yalanlamıştı.

Çerkezoğlu olayı ise son anket verilerine yansıdı. “Yolsuzluk iddiaları, AKP’li belediye başkanları hakkında olsaydı aynı işlemler yapılır mıydı?” sorusu vatandaşlara soruldu.

VATANDAŞ İNANMIYOR

Gündemar’ın son gerçekleştirdiği ankette Genel ortalamada ise Yolsuzluk iddiaları, AKP’li belediye başkanları hakkında olsaydı aynı işlem yapılacağını düşünenlerin oranı yüzde 22 çıkarken, yapılmayacağı konusunda oy kullananların oranı ise yüzde 65 oldu.

AKP'LİLERİN YARISI "YAPILMAZ DİYOR

AKP tabanından ‘hayır yapılmazdı’ diyenlerin oranı yüzde 39 çıkarken, ‘yapılır’ diyenlerin oranı ise yüzde 47 çıktı. AKP içerisinden yarıya yakını yolsuzluk iddialarının kendi partilerine yapılmayacağını düşünüyor.