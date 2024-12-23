Özlem Gürses’ten tarihi canlı yayın!

YouTube kanalındaki programdaki "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri gerekçesiyle savcılık tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası alan gazeteci Özlem Gürses, Sözcü TV ekranlarındaki Para Politika programını evinden yapmaya başladı. Gürses programın açılışında "İşimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki programdaki "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri sebebiyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmişti. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi.

TARİHİ YAYIN...

Sözcü TV'de Para Politika programını hazırlayan Gürses'in, programı ise bu sabah evinden sunması dikkat çekti. Tarihi anlarda Gürses, "İşimizin başındayız" diyerek yayına başladı. Türkiye tarihinde ilk kez ev hapsi cezası alan bir sunucunun yayını evde yaptığı görüldü.

GÜRSES, KELEPÇELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Özlem Gürses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evde elektronik kelepçe ile televizyon izlediği anı paylaştı.