Özlem Tekin'in çiftliği neden kapattığı ortaya çıktı

İstanbul’dan Muğla’nın Milas ilçesine taşınan ve gözlerden uzak bir hayat süren müzisyen Özlem Tekin'in maddi zorluklar nedeniyle annesinin yanına gittiği öğrenildi.

Özlem Tekin'in çiftliği neden kapattığı ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Türk rock müziğinin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, 2018'de yılında aldığı kararla İstanbul'u terk etmiş, Muğla'nın Milas ilçesine yerleşerek çiftlik hayatı sürmeye başlamıştı. Çiftliğinde birkaç kez görüntülenen Özlem Tekin’den ise uzun süredir haber alınamıyordu.

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Habertürk’ten Volkan Özdemir’in haberine göre, Özlem Tekin'in komşuları uzun süre Tekin'den haber alamadıklarını ve nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Özlem Tekin'in Bodrum'da olduğunu açıkladı.

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MADDİ SIKINTILAR NEDENİYLE ÇİFTLİĞİNE KİLİT VURDU

Akay, sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özlem Tekin’i merak eden sevenleri için bu yazıyı kaleme alıyorum. Özlem’in sağlık durumu iyi. Ancak maddi olarak sıkıntıları olduğundan çiftliğine kilit vurmak zorunda kaldı. Uzun zamandır annesi ile birlikte yaşıyor ve planı Bodrum’a yerleşmek. Şu an Bodrum Gündoğan’da olan Özlem Tekin’in sevenlerine de selamı var"


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