Pablo Matera'nın cezası belli oldu

Arjantin'in milli oyuncusu Pablo Matera, Rugby Championship'in final maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle alacağı ceza merakla bekleniyordu. SANZAAR Disiplin Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada oyuncuya iki maç ceza verildiği açıklandı.

Pablo Matera, aldığı iki haftalık yüzünden Kasım ayında Udine'de İtalya'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Pablo Matera, Arjantin'in Güney Afrika ile karşılaştığı müsabakanın 56. dakikasında Vincent Koch'a yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle oyundan atıldı. Nelspruit'te oynanan maçta Arjantin 48-7'lik ezici bir yenilgi aldı.