Pablo Matera'nın cezası belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Pablo Matera'nın cezası belli oldu

Arjantin'in serbest forveti Pablo Matera, Rugby Championship sırasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İtalya'ya karşı Kasım ayında oynanacak maçı kaçıracak.

Arjantin'in milli oyuncusu Pablo Matera, Rugby Championship'in final maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle alacağı ceza merakla bekleniyordu. SANZAAR Disiplin Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada oyuncuya iki maç ceza verildiği açıklandı.

Pablo Matera, aldığı iki haftalık yüzünden Kasım ayında Udine'de İtalya'ya karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Pablo Matera, Arjantin'in Güney Afrika ile karşılaştığı müsabakanın 56. dakikasında Vincent Koch'a yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle oyundan atıldı. Nelspruit'te oynanan maçta Arjantin 48-7'lik ezici bir yenilgi aldı.

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