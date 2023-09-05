Padişah baharatı olarak biliniyor. Karaciğeri sıfırdan çalıştırıyor

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen sumağın karaciğeri adeta sıfırdan çalıştırttığı ortaya çıkması dikkat çekti.

KARACİĞERİ SIFIRDAN ÇALIŞTIRIYOR

Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen sumak karaciğeri adeta sıfırdan çalıştırıyor.

Karaciğer vücudun fonksiyonel olarak temel taşını oluşturan organlardan biri olduğu biliniyor.

Padişah baharatı olarak geçen sumak ise karaciğerin fonksiyonlarına en çok destek veren baharattır. Adeta karaciğeri sıfırlayıp yeniden çalışmasını sağlar.

Haftada 3 en fazla 4 defa tüketilmesi tavsiye edildi.

NEDEN PADİŞAH BAHARATI DENİLİYOR?

Padişah baharatı olarak geçmesinin nedeni ise ekşi tat seven padişahlar her yemeklerinde ve sefere çıktıklarında sumak yanlarına alırlardı.

PADİŞAH BAHARATININ FAYDALARI

-Karaciğerde yağlanma ve hastalıklar artığı dönemde şifahanelerde bu baharat yer almaya başladı.

-Sumak toksin attığından günümüzün baş belası olan obezite hastalığını da ortadan kaldırır.

-Kan akışını dengeleyerek kalp ritmini korur.

-En önemlisi ise damarlarda yağlanmayı engeller.

-Yapılan araştırmalarda oksidatif strese neden olan vücut toksinlerinden kurtulmanın en sağlıklı yolu olarak sumak seçilmiştir. Sumak antioksidan gibi vücudun hücrelerini yeniler.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Sumak baharatını tüketmek oldukça basittir. En yaygın kullanımı, yemeklere veya salatalara ekşi bir tat katmak için kullanmaktır. Ayrıca sumak çayı da tüketilebilir. Ancak sumak, oldukça güçlü bir toksin atıcıdır, bu nedenle aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Haftada 3 ila 4 kez tüketmek yeterlidir.

Not: Hamilelerin sumak tüketiminden kaçınmaları tavsiye edildi.