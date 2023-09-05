Padişah baharatı olarak biliniyor. Karaciğeri sıfırdan çalıştırıyor

Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen sumağın karaciğeri adeta sıfırdan çalıştırttığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Padişah baharatı olarak biliniyor. Karaciğeri sıfırdan çalıştırıyor

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen sumağın karaciğeri adeta sıfırdan çalıştırttığı ortaya çıkması dikkat çekti.

KARACİĞERİ SIFIRDAN ÇALIŞTIRIYOR

Padişahların en sık kullandığı baharat olarak bilinen sumak karaciğeri adeta sıfırdan çalıştırıyor.

Karaciğer vücudun fonksiyonel olarak temel taşını oluşturan organlardan biri olduğu biliniyor.

Padişah baharatı olarak geçen sumak ise karaciğerin fonksiyonlarına en çok destek veren baharattır. Adeta karaciğeri sıfırlayıp yeniden çalışmasını sağlar.

Haftada 3 en fazla 4 defa tüketilmesi tavsiye edildi.

padisah.jpg

NEDEN PADİŞAH BAHARATI DENİLİYOR?

Padişah baharatı olarak geçmesinin nedeni ise ekşi tat seven padişahlar her yemeklerinde ve sefere çıktıklarında sumak yanlarına alırlardı.

PADİŞAH BAHARATININ FAYDALARI

-Karaciğerde yağlanma ve hastalıklar artığı dönemde şifahanelerde bu baharat yer almaya başladı.

-Sumak toksin attığından günümüzün baş belası olan obezite hastalığını da ortadan kaldırır.

-Kan akışını dengeleyerek kalp ritmini korur.

-En önemlisi ise damarlarda yağlanmayı engeller.

-Yapılan araştırmalarda oksidatif strese neden olan vücut toksinlerinden kurtulmanın en sağlıklı yolu olarak sumak seçilmiştir. Sumak antioksidan gibi vücudun hücrelerini yeniler.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Sumak baharatını tüketmek oldukça basittir. En yaygın kullanımı, yemeklere veya salatalara ekşi bir tat katmak için kullanmaktır. Ayrıca sumak çayı da tüketilebilir. Ancak sumak, oldukça güçlü bir toksin atıcıdır, bu nedenle aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Haftada 3 ila 4 kez tüketmek yeterlidir.

Not: Hamilelerin sumak tüketiminden kaçınmaları tavsiye edildi.

İlgili Haberler
Zemberek otu neye iyi geliyor?
Kraliyet ailesinin şifalı otu ne işe yarar
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir? Keşfet
Furkan ne demek? Furkan isminin anlamı nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak Güncel
Diyanet İşleri Başkanlığı 5 öğretmen, 2 çocuk gelişimcisi alacak
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu Güncel
Muğla'da bir günde 36 tane yıldırım yangını oldu
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı Güncel
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç Güncel
Kadın voleybolcuları kutlayan Türkan Elçi'ye Kürtçü faşistlerden linç
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir? Keşfet
Gökçe ne demek? Gökçe isminin anlamı nedir?
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu Spor
TSYD Ankara Kupası'nın oynanacağı tarih belli oldu