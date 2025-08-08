Padişah torunu asker kaçağı çıktı!

Sahte diploma çetesinden 'diploma' alan II. Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu’nun asker kaçağı olduğu öne sürüldü.

Türkiye gündemini derinden sarsan sahte diploma çetesi gündemde yerini koruyor. Olayda sahte diploma alanlardan biri olan II. Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu Kayıhan Osmanoğlu ise dikkat çekmişti. Kayıhan'ın, Malatya İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden aldığı diplomanın 'sahte' olduğu ortaya çıkmıştı.

“BAZEN GERÇEK, ANCAK ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞUR”

Kayıhan Osmanoğlu, konuya dair "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" sözleriyle savunmuştu.

“SİSTEMDE ASKER KAÇAĞI YAZIYOR”

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan ünlü gazeteci Dinçer Gökçe, Kayıhan Osmanoğlu'nun asker kaçağı olduğunu öne sürdü. Gökçe, "Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nda şöyle bir detay var. Bütün bilgiler ona ait. Vatandaşlık numarası, doğum tarihi vs. Askerlik durum kısmına baktığımda 'Bakaya' yazıyor. Bakaya dediğimiz 'asker kaçağı' Ben yine teyit etmek adına Kayıhan Osmanoğlu'nu aradım. Açmadı, sonra mesaj yazdım. Mesajımı okudu ancak dönüş yapmadı” dedi.