Padişahlarının merasim kıyafetleri sergiye açıldı

Dünyayı Türkiye'ye bağlayan İstanbul Havalimanı, kültür ve sanat dalında yaptığı çalışmalarla da adından da söz ettiriyor. İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat platformu İGA ART'ın ev sahipliğinde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen "Elbise-i Hümayun: Osmanlı Padişah Kostümleri" sergisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

ÖZEL KUMAŞLARDAN YENİDEN TASARLANDI

31 Aralık'a kadar İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu ziyaret edebilecek sergide Osmanlı İmparatorluğu'nun 6 yüzyıllık tarihine damga vuran beş padişahtan; Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Abdülhamid'e ait olan merasim kıyafetleri tanıtılıyor.

Zengin estetiği ile Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan padişahların merasim kıyafetlerinin kumaş, desen ve kalıp özellikleri titiz bir araştırma sonucunda asıllarına sadık kalınarak Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde yeniden üretildi. Kaftan, iç elbise, göynek ve şalvar gibi parçalar, dönemin zarif detaylarını yansıtırken, kıyafetlerin başlık, ayakkabı gibi aksesuarları da bu özgün tasarımlara uygun şekilde hazırlandı. Kıyafetlerde kullanılan ve Enstitü'nün özel çalışmalarından biri olan saray kumaşları, Topkapı Sarayı'ndaki dönemi en iyi temsil eden örneklerine ve orijinal kaynaklara dayanılarak seçildi. Bu özel kumaşlar Enstitü atölyelerinde yeniden nakışlanarak kıyafetlerde uygun bir biçimde kullanıldı.