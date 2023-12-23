Paket servisi ölümle bitti

İHA’nın aktardığına göre, olay dün akşam Şehitkamil ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Çiğköfte dükkanı işleten 21 yaşındaki Mehmet Şakir Paksoy, paket servisi yapmak için motosikletine bindi.

Ancak yağışlı havada motosikleti kaydı ve refüje çarpıp savruldu. Paksoy ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı Paksoy, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak doktorların müdahalesi yeterli olmadı ve 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Paksoy’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerden sonra ailesine teslim edildi.