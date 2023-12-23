Paket servisi ölümle bitti

Kaynak: İHA
Paket servisi ölümle bitti
Gaziantep’te bir çiğköfteci, sipariş götürecek çalışanı bulamayınca kendisi yola çıktı. Ancak motosikletiyle giderken yağmurda kaydı ve refüje çarptı. Hastaneye kaldırılan genç çiğköfteci, kurtarılamadı.

İHA’nın aktardığına göre, olay dün akşam Şehitkamil ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Çiğköfte dükkanı işleten 21 yaşındaki Mehmet Şakir Paksoy, paket servisi yapmak için motosikletine bindi.

Ancak yağışlı havada motosikleti kaydı ve refüje çarpıp savruldu. Paksoy ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı Paksoy, Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak doktorların müdahalesi yeterli olmadı ve 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Paksoy’un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerden sonra ailesine teslim edildi.

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