Paketli ekmek markası acil koduyla raflardan toplatılıyor: Adete zehir saçıyormuş!

ABD'de paketli halde satılan bazı ekmekler içeriklerinden dolayı acilen geri çağrıldı.

Bakery Group tarafından yapılan açıklamada, 629 kasa Dense Brioche Pullman somunu ve 104 kasa 4.5 inç Brioche Hamburger Ekmeğinin bu süreçten etkilendiği belirtildi.

ETKİKETLERİNDE BELİRTİLMEDİ

Paketlenmiş ekmeklerin çağırılma nedeni ise içinde etiketlerde belirtilmeyen süt ve Sarı 5 isimli hayvan çalışmalarına kanser riski ile ilişkilendirildi. Bu maddeler Avrupa'da yasaklanmış maddeler arasında yer alıyor. ABD'de ise hala bazı kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. FDA, ürünleri Sınıf 2 kategorisinde değerlendirirken, ürünlerin kullanımının geçici ve geri döndürülebilir sağlık sorunlarına neden olabileceği açıkladı.

"SAĞLIK SORUNLARI OLUŞTURABİLİR"

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ürünleri “Sınıf 2” risk kategorisinde değerlendirdi. Bu sınıflandırma, ürünlerin tüketilmesinin geçici ve geri döndürülebilir sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret ediyor. FDA, özellikle süt alerjisi bulunan kişilerin bu ürünleri tüketmeleri durumunda ciddi reaksiyonlar yaşayabileceği konusunda uyardı.

SARI 5 BOYASININ ZARARI

Petrol türevi olan sarı 5 boyası bazı çalışmalarda DEHB'li çocuklarda hiperaktiviteyle ilişkilendirildi. Ayrıca bazı hayvan deneylerinde kanserojen potansiyel taşıdığı gösterildi.

PETROL TÜREVİ MADDE

Petrol türevi olan Sarı 5 boyası, bazı bilimsel çalışmalarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda davranışsal değişikliklerle ilişkilendirilmişti. Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan bazı deneylerde bu maddenin kanserojen etki gösterebileceği de belirtilmişti.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Bakery Group, söz konusu ürünlerin 24 Aralık 2024 ile 12 Mart 2025 tarihleri arasında Fort Worth ve Dallas'taki Rodeo Goat Casa Linda mağazalarında satıldığını bildirdi. Ürün kodları ise sırasıyla Dense Brioche Pullman için 654293, Brioche Hamburger Ekmeği için 54500 olarak belirtildi.

Şirket ise yaşanılan durumdan dolayı özür diledi.