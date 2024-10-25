Pakistan Başbakanı'ndan çocuk felci sözü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan Başbakanı'ndan çocuk felci sözü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ulusal ve küresel ortakların desteğiyle çocuk felcinden arınmış bir ülke olma hedefine ulaşma konusunda kararlı olduğunu, önlenebilir hastalıktan hiçbir çocuğun etkilenmediği bir gelecek garanti altına alındığını söyledi.

Şahbaz Şerif, 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bugün, Dünya Çocuk Felci Günü'nde, milyonlarca çocuğu etkileyen bir hastalık olan çocuk felcini ortadan kaldırma konusunda farkındalığı artırmak ve kararlılığımızı yenilemek için bir araya geliyoruz. Pakistan bu misyonda küresel toplumun yanında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuk felci çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etmek için düzenlenen bir etkinliğe hitap eden Şahbaz, çocuk felci çalışanlarının çabalarına ve fedakarlıklarına övgüde bulunarak onları "gerçek kahramanlar" olarak adlandırdı.

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