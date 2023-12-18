Pakistan ölen Kuveyt emiri için ulusal yas ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan ölen Kuveyt emiri için ulusal yas ilan etti
Pakistan yönetimi, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve dün defnedilen Kuveyt emiri için ulusal yas ilan ederek bayrakları yarıya indirdi.

Pakistan, bir gün önce toprağa verilen merhum Kuveyt emiri Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'ı onurlandırmak için Pazartesi günü bir günlük ulusal yas tuttu.

Şeyh Nawaf Cumartesi günü 96 yaşında vefat etti ve ertesi gün akrabalarının katıldığı özel bir cenaze töreninin ardından Sulaibikhat Mezarlığı'na gömüldü.

Pakistan basınında yer alan bilgilerde, "Başbakan Enwaar-ul-Haq Kakar, Pakistan halkı ve hükümeti adına kraliyet ailesi, hükümet ve Kuveyt halkıyla kardeşçe dayanışmanın bir ifadesi olarak 18 Aralık Pazartesi gününü Pakistan'da bir yas günü ilan etti” bilgisi verdi.

Merhum Kuveyt emirinin ölümü anısına ulusal bayrak Pazartesi günü ülke genelinde yarıya indirildi.

Ölen Kuveyt emirinin yerine, sağlık durumu nedeniyle Şeyh Nawaf'ın saltanatının büyük bölümünde Kuveyt'in günlük hükümdarı olan üvey kardeşi Şeyh Meşal El-Ahmet El-Cabir El-Sabah geçti.

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