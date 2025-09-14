Pakistan tekstil ihracatı yükselişini sürdürüyor

Pakistan’da tekstil sektörü, ülkenin dış satımının bel kemiği olmaya devam ediyor. Pakistan Tekstil Konseyi’nin (PTC) yayımladığı son rapora göre, 2025-26 mali yılının ilk iki ayında (Temmuz-Ağustos) tekstil ihracatı 3,21 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor. Toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 63’e yükseldi.

KISA VADELİ DALGALANMA, UZUN VADELİ ARTIŞ

Genel ihracat rakamları incelendiğinde Pakistan’ın toplam dış satımı 5,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu da yıllık bazda yalnızca yüzde 0,65’lik sınırlı bir artışa işaret ediyor. Özellikle Ağustos 2025’te ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 12,5, temmuz ayına kıyasla ise yüzde 10 gerilemesi, sektörün kısa vadeli dalgalanmalara açık olduğunu ortaya koydu.

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERDE ARTIŞ

Rapor, tekstilde katma değerli ürünlerin giderek daha fazla öne çıktığını gösteriyor. Örme giyim, örme dışı hazır giyim ve ev tekstili gibi kalemlerde yüzde 10’un üzerinde artış kaydedildi. Geleneksel tekstil ürünlerinde (pamuk, iplik gibi) düşüş yaşanırken, son yıllarda değer zincirine eklenen katma değerli ürünler sektörün büyümesini destekledi.

EN BÜYÜK PAZAR DEĞİŞMEDİ

İhracat destinasyonlarında Avrupa Birliği 1,3 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. ABD’ye yapılan ihracat 878 milyon dolar ile sabit kalırken, Birleşik Krallık’a satışlar 309 milyon dolara yükseldi. Komşu Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri ise sırasıyla 121 milyon ve 101 milyon dolarlık ihracatla dikkat çekti. Bu dağılım, AB’nin Pakistan için vazgeçilmez pazar konumunu sürdürdüğünü, ancak tek pazara bağımlılığın risklerini de beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA ARAYIŞLARI

PTC raporunda, enerji fiyatlarının bölgesel rakipler seviyesine çekilmesi, vergi oranlarının sadeleştirilmesi, ihracatçıya hızlı iade imkânı tanınması ve işgücü maliyetlerinin Bangladeş gibi ülkelerle uyumlu hale getirilmesi öneriliyor. Ayrıca yeşil enerji yatırımları, yenilikçi ürün geliştirme ve beş yıllık uzun vadeli ihracat politikalarının hukuki güvence altına alınması da sektörün geleceği açısından kritik görülüyor.

Pakistan tekstil sektörü, yüksek katma değerli ürünlerde yakaladığı ivme ile ihracatını artırma potansiyeline sahip. Ancak enerji maliyetleri, işgücü politikaları ve daralan geleneksel pazarlar gibi sorunların aşılması gerekiyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel pazarlarda varlığını korumak isteyen Pakistan’ın önünde yapısal reform zorunluluğu bulunuyor.