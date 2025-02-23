Pakistan ve BAE ilişkilerini güçlendiriyor

Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında ticaret, yatırım ve enerji sektörlerinde iş birliğini güçlendirme anlaşması imzalandı. Bu adım, Pakistan’ın sıkıntılı 350 milyar dolarlık ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ikili ticaret, yatırım, enerji gibi önemli alanlarda iş birliğini artırma kararı aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın ardından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakan Yardımcısı İshak Dar ile BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan arasında Abu Dabi'de gerçekleşen görüşmeye atıfta bulundu. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin ticaret, yatırım, enerji, savunma ve halklararası ilişkiler gibi kilit sektörlerde iş birliğini artırmaya yönelik çeşitli yolları keşfettiği bildirildi. Bu görüşme, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini daha da derinleştiren bir dönemi simgeliyor.

TİCARET ANLAŞMALARI VE YATIRIM GÜÇLENİYOR

Ocak 2024’te Pakistan ile BAE, demiryolları, ekonomik bölgeler ve altyapı projeleri gibi alanlarda 3 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladı. BAE, Pakistan’ın Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra üçüncü en büyük ticaret ortağı konumunda ve son 20 yılda Pakistan’a 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Ayrıca, BAE, 1 milyondan fazla Pakistanlı göçmene ev sahipliği yapıyor; bu durum, önemli bir döviz kaynağı oluşturuyor.

İshak Dar, toplantıda Pakistan’ın BAE ile stratejik ortaklığını derinleştirme kararlılığını yineledi ve Pakistanlı göçmenlerin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmedeki rolünü vurguladı.

PAKİSTAN VE BAE’NİN STRATEJİK İLİŞKİLERİ

Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, BAE’nin Pakistan ile stratejik ilişkilerini güçlendirmeye olan bağlılığını yineledi ve Pakistan’ın bölgesel istikrara katkı sağladığını belirterek, BAE’nin kalkınmasında Pakistanlıların oynadığı olumlu role teşekkür etti.

Bu gelişme, Pakistan’ın, Haziran 2023’teki neredeyse iflasın eşiğinden dönmesinin ardından, Körfez ve Orta Asya ülkeleriyle ticaret ve yatırım ilişkilerini genişletme çabalarını sürdürdüğü bir dönemde yaşanıyor. Pakistan, BAE ile ticaret ve yatırımlarını artırmak, ekonomik toparlanma sürecine katkıda bulunmak istiyor.

PAKİSTAN’IN EKONOMİK MÜCADELELERİ VE ULUSLARARASI STRATEJİSİ

Pakistan, 2023’te yaşadığı mali krizden sonra ekonomik toparlanma sürecine girmişti. Hükümet, 350 milyar dolarlık ekonomik bir yapı içinde büyümeyi hızlandırmak için dış ticaret ve yatırımlarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. BAE ile yapılan anlaşmalar, ülkenin ekonomik geleceği için kritik öneme sahip. Ayrıca, Pakistan'ın hükümeti, stratejik partnerliklerini genişleterek, bölgedeki etkisini artırmayı amaçlıyor. Bu gelişme, özellikle BAE ve diğer Körfez ülkelerinin ekonomilerine yatırım yapma ilgisi açısından da dikkat çekici.

Pakistan’ın BAE ile ticaret ve yatırımları artırma hedefleri, her iki ülkenin de ortak yarar sağladığı bir durumu yaratmayı amaçlıyor. Bu iş birliği, sadece ekonomik değil, aynı zamanda diplomatik ilişkilerde de önemli bir kilometre taşı oluşturuyor.