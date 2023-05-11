Pakistan'da Anayasa Mahkemesi İmran Han'ın mahkemeye getirilmesini emretti

Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) Han'ın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı itiraz, Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Han'ın avukatı Hamid Han, mahkemede yaptığı açıklamada, PTI lideri yargılandığı davalardan kefalet almak için yüksek mahkemede parmak izi vermeyi beklerken paramiliter birliklerin alana girdiğini ve eski Başbakan'ı uygunsuz şekilde tutukladığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial ise Han'ın, İslamabad Yüksek Mahkemesi kompleksi içerisinde tutuklanmasını "ülkenin yargı kurumuna karşı yapılmış büyük bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Kimsenin yüksek mahkemede veya Anayasa Mahkemesinde bu şekilde tutuklanamayacağını vurgulayan Bandial, Han'ın tutuklanmasının yargının kutsallığını ihlal ettiğini belirtti.

Bandial, İslamabad Emniyet Müdürü Ekber Nasir Han'a, eski Başbakan Han'ın yerel saatle 16.30'a kadar mahkemeye getirilmesini emretti.

NAB KARARIYLA TUTUKLAMA

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

YOLSUZLUK SUÇLAMASI

Haziran 2022'de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etmişti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükümetinin Riaz ile anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

(AA)