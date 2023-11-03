Pakistan’da genel seçim tarihi değişti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Seçim Komisyonu, daha önce 11 Şubat 2024 yapılacağı açıklanan genel seçimlerin 8 Şubat 2024’de yapılması konusunda anlaştı.

KAYNAK: İHA
Pakistan’da genel seçim tarihi değişti

Pakistan’da 9 Ağustos'ta parlamentonun feshedilmesinin ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja ile beraberindeki heyet yaptıkları toplantının ardından daha önce 11 Şubat 2024 yapılacağı açıklanan genel seçimlerin 8 Şubat 2024’de yapılması konusunda uzlaştı. Pakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçim tarihini oy birliği ile alındığı aktarıldı.

SEÇİM TARİHİ YARIN YÜKSEK MAHKEME’YE BİLDİRİLECEK

Pakistan Seçim Komisyonu, genel seçimlerin 11 Şubat’ta yapılması yönündeki dilekçesini Yüksek Mahkeme’ye sunmasının ardından Yüksek Mahkeme, Pakistan Seçim Komisyonu’nun Cumhurbaşkanı Alvi ile istişarede bulunması talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Alvi ve Pakistan Seçim Komisyonu arasındaki uzlaşmanın yarın Yüksek Mahkeme’ye bildirilecek.

BAŞBAKAN ŞERİF, PARLAMENTOYU FESHETMİŞTİ

Pakistan’da Başbakan Şahbaz Şerif, genel seçimler öncesi 9 Ağustos'ta parlamentoyu feshetmişti. Anayasaya göre seçimlerin 90 gün içinde yapılması gerekirken, son nüfus sayımının ardından seçim bölgelerinin yeniden belirlenebilmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Anwaarul Hak Kakar, genel seçimlere kadar geçici hükümetin başbakanı olmuştu.

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