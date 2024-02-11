Pakistan’da seçim sonuçları açıklandı. İmran Han’ın desteklediği grup birinci çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Pakistan’da seçim sonuçları açıklandı. İmran Han’ın desteklediği grup birinci çıktı
Pakistan’da yapılan seçimlerin sonuçları açıklandı. Buna göre eski Başbakan İmran Han’ın desteklediği grup sandıktan birinci çıktı.

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

Seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste tutuklu PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı.

Ulusal Meclisteki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.

EYALET MECLİSLERİNDE SONUÇLAR

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

Son Haberler
Trafik kazası sonrası kurşunlar konuştu. 2 yaralı Yerel Haberler
Trafik kazası sonrası kurşunlar konuştu. 2 yaralı
Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı! Arda bu hareket karşısında bakın ne yaptı Spor
Camavinga Arda Güler'in kulağını yaladı! Arda bu hareket karşısında bakın ne yaptı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı Yaşam
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika.. Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı Gündem
Son dakika.. Küçükçekmece saldırganlarından biri yakalandı
Trinidad ve Tobago kıyılarını etkileyen petrol sızıntısıyla mücadele ediyor Dünya
Trinidad ve Tobago kıyılarını etkileyen petrol sızıntısıyla mücadele ediyor
Samsun’da eski tütün depolarında dönüşüm Ekonomi
Samsun’da eski tütün depolarında dönüşüm
Arzu Çezkezoğlu yeniden DİSK Başkanı seçildi Gündem
Arzu Çezkezoğlu yeniden DİSK Başkanı seçildi