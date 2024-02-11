Pakistan’da seçim sonuçları açıklandı. İmran Han’ın desteklediği grup birinci çıktı

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

Seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste tutuklu PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı.

Ulusal Meclisteki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.

EYALET MECLİSLERİNDE SONUÇLAR

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.