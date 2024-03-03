Pakistan'da sel felaketinde ölü sayısı 37’ye yükseldi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva ve batısındaki Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve kar yağışı hayatı felç etti.

Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda binaların çökerken, toprak kayması sonucu 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce evin çökmesi sonucu bazı aileler evsiz kalırken, eyalet genelinde yollar trafiğe kapandı. Belucistan'daki bazı bölgelerde yolların sular altında kalması, eyaletin diğer bölgeleriyle bağlantısı tamamen kesilmesine neden oldu.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki haftadan itibaren Hayber Pahtunhva, Azad Keşmir, Gilgit-Baltistan, Belucistan ve Pencap'ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi.