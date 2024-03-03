Pakistan'da sel felaketinde ölü sayısı 37’ye yükseldi

Kaynak: İHA
Pakistan'da sel felaketinde ölü sayısı 37’ye yükseldi
Pakistan'ın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışlar sele sebep oldu. Olay sonucu 37 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva ve batısındaki Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve kar yağışı hayatı felç etti.

Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda binaların çökerken, toprak kayması sonucu 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzlerce evin çökmesi sonucu bazı aileler evsiz kalırken, eyalet genelinde yollar trafiğe kapandı. Belucistan'daki bazı bölgelerde yolların sular altında kalması, eyaletin diğer bölgeleriyle bağlantısı tamamen kesilmesine neden oldu.

Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki haftadan itibaren Hayber Pahtunhva, Azad Keşmir, Gilgit-Baltistan, Belucistan ve Pencap'ta şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

dgfcv.jpg

Son Haberler
Kapsül dolap yaparken neler alınmalı? Bu 7 maddeye dikkat Keşfet
Kapsül dolap yaparken neler alınmalı? Bu 7 maddeye dikkat
Bülent Arınç'tan hastane yerine şifahane önerisi. 'Fahrettin Koca ile konuşup yapacağız' Gündem
Bülent Arınç'tan hastane yerine şifahane önerisi. 'Fahrettin Koca ile konuşup yapacağız'
Beşiktaş taraftarı derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı. Golleri kimin atacağını isim isim saydı Spor
Beşiktaş taraftarı derbinin kaç kaç biteceğini açıkladı. Golleri kimin atacağını isim isim saydı
Rize'de ormanlık alanda yangın Gündem
Rize'de ormanlık alanda yangın
Emekliye 10 bin lira ikramiye verilecek! Ekonomi
Emekliye 10 bin lira ikramiye verilecek!
Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Hız yapan otomobil, hız uyarı tabelasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı
Gazze’de 15 çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti Dünya
Gazze’de 15 çocuk açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti