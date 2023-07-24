Pakistan'da sellerde ölenlerin sayısı 133'e yükseldi

Pakistan’da son 1 ay içinde şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi.

KAYNAK: İHA
Pakistan'da sellerde ölenlerin sayısı 133'e yükseldi

Pakistan’da 24 Haziran’dan bu yana etkili olan Muson yağışları ülkede hayatı felç etti. Bugün yapılan açıklamada, 1 aylık sürede şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 133’e ulaştı.

Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Çitral, Dir ve Battagram kentlerinde toprak kayması nedeniyle yollar trafiğe kapanırken yetkililer, dağlık bölgelerde trafiğin tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Pencap eyaletine bağlı Jhelum, Sutlej ve Çenap şehirlerinde ise şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına neden olurken bölgede sel baskınına karşı alarm verildi. Ülkede devam eden muson yağmurları nedeniyle bölge halkına ve turistlere gereksiz seyahatlerden kaçınmaları uyarılarında bulunuldu.

BİN 739 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Güney Asya ülkesinde 1 Temmuz’da başlayan muson mevsiminin eylül ayına kadar devam etmesi beklenirken Muson yağmurları nedeniyle geçtiğimiz sene ülke genelinde bin 739 kişi hayatını kaybetmişti.

screenshot-4.png

screenshot-5.png

screenshot-6.png

screenshot-7.png

Öne Çıkanlar
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Son Haberler
Almanya Fas'ı gole boğdu Spor
Almanya Fas'ı gole boğdu
Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı
İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler Dünya
İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler
İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar Spor
İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar
Dikkat masum değiller Sağlık
Dikkat masum değiller
30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu Ekonomi
30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş