Pakistan’daki tren faciasında bilanço ağırlaşıyor

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaçi’den Ravalpindi’ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazanın “teknik bir arıza” ya da “sabotaj” sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyleyen Bakan Rafik, cesetlerin ve yaralıların Navabşah ve Sanghar bölgelerindeki yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay mahallindeki arama kurtarma çalışmalarının sonlandığını belirten yetkililer, kazada 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 90’ın üzerinde yaralı olduğunu açıkladı.

“HEPİMİZ DUA EDİYORUZ”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencap eyaletinde katıldığı programda yaptığı açıklamada, tren kazasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Hepimiz dua ediyoruz, Allah hayatını kaybedenlerin mekanını cennet etsin, yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Kıdemli polis memuru Abid Baloch, kaza mahallinden yaptığı açıklamada, son vagondaki çalışmaların da tamamlandığını, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Üst düzey demir yolu yetkililerinden Mohsin Sayal, olay yerine tamir trenlerinin sevk edilmesi nedeniyle ana demir yolu hattında tren seferlerinin askıya alındığını, tren yolcuları için alternatif seyahat düzenlemeleri ve tıbbi bakım sağlanacağını kaydetti.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı. Pakistan’da Haziran 2021’de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu yaşamını yitirmişti.