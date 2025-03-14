Pakistan'dan Afganistan ve Hindistan'a suçlama: Tren krizi büyüyor

Pakistan, 11 Mart’ta 400’den fazla yolcuyu taşıyan Jaffar Express treninin kaçırılmasının arkasında Hindistan ve Afganistan’ın olduğunu öne sürdü. Pakistan, teröristlerin Afganistan’daki “kontrol noktalarındaki” kişilerle iletişimde olduğunu ve Hindistan’ın bu saldırının arkasındaki ana beyin olduğunu iddia etti.

Pakistan ordusu, Belucistan’da geçen hafta gerçekleştirilen 36 saatlik operasyonun ardından, Belucistan Kurtuluş Ordusu’na (BLA) ait 33 militanı öldürdüğünü açıkladı. Olay, 11 Mart'ta Jaffar Express treninin kaçırılmasıyla başladı. Tren, Quetta’dan Pencap'a doğru ilerlerken, BLA militanları tarafından 32 kilometre uzaklıkta, Bolan Geçidi'nde durduruldu.

Pakistan Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, “Bu terörist saldırının, daha önce Belucistan’daki diğer saldırılar gibi, ana sponsoru doğudaki komşumuz Hindistan’dır” dedi. Bu açıklama, Hindistan ve Afganistan’ı suçlayan daha önceki açıklamalarının ardından geldi. Pakistan ayrıca, Hindistan’daki medyanın BLA’nın paylaştığı görüntüleri kullanarak, yapay zeka ve eski olayları gündeme getirdiğini belirtti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyonun detayları, Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti ve Ordu yetkililerinin katıldığı bir basın toplantısında paylaşıldı. 36 saat süren bu operasyon, “Yeşil Bolan Operasyonu” olarak adlandırıldı. Operasyon sonunda, 354 yolcu kurtarıldı, ancak 26 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 18 askeri personel ve paramiliter güçler, üç demiryolu personeli ve beş sivil yolcu yer alıyordu.

Pakistan ordusunun açıklamasına göre, BLA militanları, yolcuları etnik kökenlerine göre ayırarak, bazılarını dağlardaki sığınaklarına götürüp, geriye kalan küçük grupları rehin aldı. Olayın ilk saatlerinde, kadınlar ve çocuklar serbest bırakıldı. Ancak sabah saatlerinde, operasyon sırasında bazı rehine ve güvenlik görevlileri öldü. Bu arada, ordu, drone’lar kullanarak BLA militanlarının hareketlerini izledi.

SUİKASTÇILAR VE ZARRAR KOMUTANLIĞI

Pakistan ordusunun operasyonunda, özel askeri birlikler, Zarrar Komutanlığı, kritik bir rol üstlendi. Zarrar Komutanlığı, terörle mücadelede uzmanlaşmış birimlerden oluşuyor ve aynı zamanda rehin kurtarma operasyonlarında oldukça deneyimli. Bu birlik, ilk olarak suikastçılara yönelik operasyonları gerçekleştirerek, sonraki aşamalarda BLA militanlarını etkisiz hale getirdi. Pakistan ordusu, operasyon sırasında hiçbir rehinenin ölümüne neden olunmadığını belirtti.

HİNDİSTAN VE AFGANİSTAN’IN TEPKİSİ

Hindistan ve Afganistan, Pakistan’ın suçlamalarını şiddetle reddetti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın suçlamalarını asılsız ve temelsiz olarak nitelendirdi. Afganistan ise, bu saldırıya herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını belirterek, Pakistan’ı iç sorunlarıyla yüzleşmeye davet etti. Taliban hükümeti, BLA üyelerinin Afganistan’da bulunmadığını ve ülke topraklarının terörist faaliyetlere destek vermediğini açıkladı.

Son olarak, Birleşmiş Milletler'in geçen ay yayınladığı rapor, Afgan Taliban’ın Pakistan Talibanı'na (TTP) destek verdiğini ve BLA’nın, TTP ve IŞİD-Khorasan (ISKP) ile ilişkileri bulunduğunu belirtti. Bu durum, farklı ancak örtüşen hedeflere sahip silahlı grupların birbirleriyle etkileşim içinde olduğunu gösteriyor.