Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında kefaletle serbest bırakılma kararı

Pakistan'da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan eski başbakan İmran Han'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında kefaletle serbest bırakılma kararı

Pakistan'da 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan eski başbakan İmran Han'ın ülke çapında dokuz kişinin öldüğü şiddetli protestoların ardından kefaletle serbest bırakılmasına karar verildi.

İslamabad Adliye Mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine eski başbakanla ilgili tutuklama kararını yeniden görüştü.

İslamabad mahkemesi, Han'ın iki haftalık geçici kefaletle serbest bırakılmasına hükmetti. Han'ın avukatlarından Harris, mahkeme kararına göre eski başbakanın iki haftalık süre zarfında söz konusu yolsuzluk davasından dolayı tekrar tutuklanamayacağını belirtti.

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