Palamut bu sene cep yakacak! 2 balık türünde etiket düşecek

Balık, içerdiği besleyici yağ asitleri ve vitaminler sebebiyle sıklıkla tüketilmesi gereken besinlerden biri olarak biliniyor ancak bu sezon balık tezgahlarında durumu ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Balıkçılara göre bazı balık türlerinin fiyatları bulunmasının zor olması gerekçesiyle bu sene yukarı fırlayacak.

Geçen sene bolluk yaşanan palamutta bile bu sene fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Palamutun az olması, hamsi ve istavrit balık türlerinin fiyatlarini olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü bu sene palamuta oranla istavrit ve hamsinin daha bol olması bekleniyor.

Öte yandan hamsi ve istavrit doğru pişirildiği taktirde kılçığı ve derisi ile birlikte tüketiliyor bu durumda da kolajen ve jelatin konusunda en verimli balıklar arasında yer alıyor.