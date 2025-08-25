Palamut bu sene cep yakacak! 2 balık türünde etiket düşecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Palamut bu sene cep yakacak! 2 balık türünde etiket düşecek

2025 yılında yaşanan palamut bolluğu ile birlikte fiyatlar düşünce vatandaşın sofrası palamutla şenlendi. Ancak bu yıl balıkçılar durumun öyle olmayacağını vurguluyor. Palamut bu sene yüzünü geçen seneye oranla daha az gösteriyor. Palamutun az olması fiyat etiketlerini de etkileyecek gibi görünüyor. Balıkçılar özellikle iki balık türünde fiyatlarda düşüş görülebileceğini belirtiyor. İşte detaylar…

Balık, içerdiği besleyici yağ asitleri ve vitaminler sebebiyle sıklıkla tüketilmesi gereken besinlerden biri olarak biliniyor ancak bu sezon balık tezgahlarında durumu ne olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

whatsapp-gorsel-2025-08-25-saat-18-20-19-c881d5a6.jpg

Balıkçılara göre bazı balık türlerinin fiyatları bulunmasının zor olması gerekçesiyle bu sene yukarı fırlayacak.

Geçen sene bolluk yaşanan palamutta bile bu sene fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Palamutun az olması, hamsi ve istavrit balık türlerinin fiyatlarini olumlu yönde etkileyebilir. Çünkü bu sene palamuta oranla istavrit ve hamsinin daha bol olması bekleniyor.

Öte yandan hamsi ve istavrit doğru pişirildiği taktirde kılçığı ve derisi ile birlikte tüketiliyor bu durumda da kolajen ve jelatin konusunda en verimli balıklar arasında yer alıyor.

Son Haberler
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan imalı paylaşım
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan imalı paylaşım
Kayıp adam derede ölü bulundu
Kayıp adam derede ölü bulundu
Beşiktaş'tan KAP bildirimi
Beşiktaş'tan KAP bildirimi
Bu küçük hatalar tamir masrafı çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat
Bu küçük hatalar tamir masrafı çıkartıyor! Araç sahipleri dikkat
Malatya’da ev yangını
Malatya’da ev yangını