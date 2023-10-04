Palandöken zirvesi beyaza büründü



Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Erzurum'da dünden bu yana etkili olan sağanak yağmur, bugün sabah saatlerinde Palandöken Dağı'nda kara dönüştü.

Erzurum-Tekman Karayolu'ndaki görüntüler ise tam bir kış havası yaşattı.

Palandöken Kayak Merkezi’nde otel işletmecisi olan Ali Güney yılın ilk karının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden birisinde yılın ilk karının sevincini bu sabah yaşadık. Umarız sezon hedeflediğimiz ve beklentileri karşılayacak boyutta olur. Biz sezona hazırız. Herkesi Erzurum’a ve Palandöken’e bekliyoruz" dedi.