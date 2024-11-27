Palandökenin zirvesindeki azim dikkat çekti

Kaynak: İHA
Palandökenin zirvesindeki azim dikkat çekti

Erzurum Palandöken'de Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri doğru ve zamanında hava tahmini raporları çıkarmak için büyük uğraş veriyor. Vatandaşlara ve ilgili kurumlara ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar.

Erzurum'u etkisi altına alan ve kesintisiz devam eden kar yağışları devam ediyor. Soğuk havaların başlamasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Herkesin gözü hava durumunda. Bu durumda meteoroloji zorlu bir mücadele gerçekleştiriyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de doğru ve hızlı bir meteorolojik gözlem, tahmin ve uyarılar için gayret ediyor.

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Erzurum ve çevresinde yoğun kış şartlarının yaşandığı şu günlerde; zamanında verdiği uyarılar ile Valilik ve ilgili birimlerin kar ile mücadelesine destek veren Meteoroloji 12. Bölge Erzurum Müdürlüğü, 82 gözlem istasyonu ve 80 personeli ile bölgeye güvenilir tahmin ve uyarılar vermek için 7/24 hizmet veriyor. Meteoroloji ekiplerinin Palandöken'in zirvesindeki istasyonları kontrol etmesine dair ortaya koyduğu azim ve gayret dikkat çekti.

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