Pamukkale’de genç işçinin feci sonu! Akıma kapıldı

Kaynak: DHA
Pamukkale’de genç işçinin feci sonu! Akıma kapıldı

Denizli Pamukkale’de yük asansörü elektrik tellerine değdi, 22 yaşındaki Batuhan Koçan akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti.

Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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