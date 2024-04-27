Pancar toplarken yılan soktu

Kaynak: İHA
Pancar toplarken yılan soktu
Batman'ın Sason ilçesinde bir vatandaşı pancar topladığı esnada yılan soktu. Vatandaş, askeri helikopterle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Sason ile Kozluk ilçeleri arasında bulunan Mereto Dağı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Bahadır Taş (21), sabah saatlerinde pancar topladığı esnada Akçalı köyü Budaklı mezrası Rabeni mevkiinde yılan sokması sonucu yaralandı.

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Beraber gittiği arkadaşının ihbarı üzerine Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığın bağlı helikopter sevk edildi. Helikopter ile olay yerine varan jandarma ekipleri, Taş'ı olay yerinden alarak Batman İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

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Taş, hazır bekletilen ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Taş'ın hayati tehlikesi olmadığı, müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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