Panel yüklü tır devrildi: Yol 2 saat trafiğe kapalı kaldı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan panel yüklü tırın devrilmesi sonucu yolun bir yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Panel yüklü tır devrildi: Yol 2 saat trafiğe kapalı kaldı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan panel yüklü tır yaklaşık 150 metre savrulup ağaçları devirerek yol ortasına devrildi. Tır sürücüsünün yaralandığı olayda karayolunun bir yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

İHA'nın haberine göre, Olay, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Akcan Parkı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. idaresindeki 42 GU 184 plakalı panel yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrula araç yaklaşık 150 sürüklenip, orta refüjdeki ağaçları devirip ardından yola devrildi. Kaza esnasında yolda başka bir aracın geçmemesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan ve kendi imkanları ile araç içerisinde çıkan sürücü R.A.’yı ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayda, karayolunun bir yönü devrilen tırın dorsesindeki panellerin çevreye dağılmasından dolayı yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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