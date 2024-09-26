Paniğe neden olan şüpheli çanta 2 kez patlatıldı

Kaynak: DHA
Paniğe neden olan şüpheli çanta 2 kez patlatıldı

Tunceli'de üstgeçidin altına konulan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Yolu trafiğe kapatan emniyet ekipler, çantayı fünye yardımıyla patlattı. İlk patlamada açılmayan ve 2. kez patlatılan çantadan kırtasiye ürünleri çıktı.

Tunceli'nin Atatürk Mahallesi'nde, Tunceli-Elazığ karayolu üzerindeki üstgeçidin altında sahipsiz bir çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıp güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının gelmesinin ardından çevredeki vatandaşlar evlerinin balkonlarından uzaklaşmaları konusunda uyarıldı. Çanta, fünyeyle kontrollü bir şekilde iki kez patlatıldı. Yapılan incelemelerde, çantanın içinde kırtasiye malzemeleri olduğu anlaşıldı. Olay sonrasında cadde, tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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