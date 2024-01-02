Panna Cotta nasıl yapılır? Panna Cotta tarifi için malzemeler neler?

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Panna Cotta nasıl yapılır? Panna Cotta tarifi için malzemeler neler?
İtalyan tatlısı olan Panna Cotta’nın anlamı pişmiş kremadır. Dünya mutfağının sevilen tatlılarından olan Panna Cotta’yı evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz Panna Cotta tarifini sizler için derledik. Peki, Panna Cotta nasıl yapılır? Panna Cotta tarifi için malzemeler neler?

Tüm dünya mutfağında yer bulan Panna Cotta tatlısı ülkemizde de sevilerek tüketiliyor. Evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz Panna Cotta tarifini sizler için derledik. Peki, Panna Cotta nasıl yapılır? Panna Cotta tarifi için malzemeler neler?

İşte Panna Cotta tarifi…

PANNA COTTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 250 ml krema

- 250 ml süt

- 1 paket vanilya

- 3 yemek kaşığı şeker

- 3 adet yaprak jelatin

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PANNA COTTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Pann Cotta yapmak için önce bir kase buzlu suya jelatinleri atın ve yumuşamasını bekleyiniz.

Bir tencereye şeker, süt, krema koyun ve kaynayana dek pişiriniz.

Yumuşayan jelatinleri süzmelisiniz. Hazırladığınız karışımı ocaktan alın ve jelatinleri içine eklemelisiniz.

Karışımı kaselere paylaştırın. Kaseleri de yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletin.

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