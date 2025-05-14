Papa barış için çalışmaya hazır olduğunu söyledi

Papa 14. Leo, barış için çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Vatikan'da her 25 yılda bir yapılan jübile yılı etkinlikleri çerçevesinde Doğu Katolik Kiliselerinin üyelerine hitap eden Papa, "Barışın yayılması için her türlü çabayı göstereceğim" dedi.

Papa 14. Leo, "Vatikan, düşmanları bir araya getirme, yüz yüze konuşmaları ve birbirleriyle konuşmaları için her zaman hazırdır" diye konuştu.

İnsanların barış istediğini belirten Papa, "Buluşalım, konuşalım, müzakere edelim. Savaş asla kaçınılmaz değildir. Silahlar susturulabilir ve susturulmalıdır, çünkü sorunları çözmez, sadece arttırırlar. Tarihe geçenler barış ekenlerdir, acılar ve kurban ekenler değil" ifadelerini kullandı.

Papa, İsrail ve Filistin’in bulunduğu ve "kutsal topraklar" olarak andığı bölge başta olmak üzere dünyadaki şiddetten yakınarak, "Kutsal Topraklardan Ukrayna’ya, Lübnan’dan Suriye’ye, Orta Doğu’dan Tigray’a ve Kafkasya’ya kadar ne kadar şiddet var" şeklinde konuştu.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın (papalık seçimi) 8 Mayıs’taki 4. oturumunda, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin 3'te 2'sinin oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.