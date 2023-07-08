Papa'dan sığınmacı açıklaması

Papa Franciscus, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların denizde can vermesinin "utanç verici" olduğunu söyledi.

Papa'dan sığınmacı açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, güvenli ve daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların denizde can vermesinin "utanç verici" olduğunu belirtti.

Papa olarak seçildiği 2013'te ilk gezisini, yasadışı göç konusuna dikkati çekmek için Orta Akdeniz'de sığınmacıların en çok geldiği nokta olan İtalya'nın Lampedusa adasına yapan Papa Franciscus, bu gezisinin 10. yıl dönümü dolayısıyla adanın bağlı olduğu başpiskoposluğa bir mektup gönderdi.

"SESSİZ KALDIĞIMIZ KATLİAMLARA ŞAŞIRIYORUZ"

Papa, mektubunda son dönemde Akdeniz'de çok sayıda sığınmacı trajedisi yaşandığını belirterek, "Akdeniz'de ciddi trajedilerin tekrar yaşandığına tanık olduğumuz bugünlerde, halen çaresiz ve sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz. Başta çocuklar olmak üzere masum insanların, savaştan ve şiddetten daha uzak, barışçıl bir yaşam arayışıyla ölmesi, bizi kayıtsız bırakamayacak kadar acı ve sağır edici bir çığlıktır. Bu durum, artık nasıl yas tutulacağını, başkalarına nasıl merhamet göstereceğini bilmeyen toplumun utancıdır." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, mesajında sığınmacılarla dayanışma çağrısı yaptı.

Papa Franciscus, 8 Temmuz 2013'te sığınmacıların bulunduğu teknenin batması sonucunda çok sayıda sığınmacının ölmesi dolayısıyla Lampedusa'yı ziyaret etmişti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın insan öldü ya da denizde kayboldu.

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