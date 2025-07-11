Papalık'tan dikkat çeken yapay zeka çağrısı

10 Temmuz 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen "AI for Good Zirvesi 2025"e gönderdiği mesajla Papa Leo XIV, yapay zekânın küresel ve etik temellere dayalı bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin tarafından kaleme alınan ve Vatikan diplomatı Başpiskopos Ettore Balestrero tarafından okunan mesajda, yapay zekâ kullanımında ortak fayda ve insanlık onurunun merkezi ilkeler olması gerektiği belirtildi. Bu çağrı, ülkemizde son olarak Grok hadisesi ile gündem olan yapay zekâ etiğinin boyutları ve yasal düzenlemeleri üzerine süregelen tartışmalarla paralellik taşıyor.

Elon Musk'ın amacı ne? Küfürlü Grok ile neyi hedefliyor?

DİJİTAL DEVRİMİN KAVŞAĞINDA

Mesajda, dijital devrimin iletişimin yanı sıra eğitim, tıp, sanat, siyaset ve askeri alanlar dahil olmak üzere hayatı derinlemesine değiştirdiği ifade edildi. Kardinal Parolin, "İnsanlık bir yol ayrımında" diyerek, yapay zekâdaki ilerlemelerin sorumluluk ve ayırt etme yeteneği gerektirdiğini vurguladı. Yapay zekânın diyalog köprüleri kurması ve kardeşliği teşvik etmesi için ortak faydaya hizmet etmesi gerektiği belirtildi.

İNSANİ DEĞERLER ÖN PLANDA

Papalık mesajında, yapay zekânın teknik süreçleri verimli bir şekilde yerine getirebileceği ancak ahlaki muhakeme yeteneğini veya kişilerarası ilişkileri asla ikame edemeyeceği ifade edildi. Kardinal Parolin, "Bu tür teknolojilerin geliştirilmesi, insani ve sosyal değerlere saygıyla birlikte gitmeli" diyerek, hızlı inovasyon dönemlerinde birçok insanın "insan olmanın aslında ne anlama geldiğini" sorgulamasının tesadüf olmadığını dile getirdi.

YASAL ÇERÇEVENİN ÖNEMİ

Kardinal Devlet Sekreteri, yapay zekânın etik açıdan sorumlu kullanımının sadece geliştiricilerin ve operatörlerin değil, aynı zamanda kullanıcıların da sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Verimlilik ve fayda değerlendirmelerinin ötesine geçen, insanı merkeze alan yasal çerçevelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu çerçevelerin hedefinin, "bütüncül insan gelişimine hizmet eden adil ve barışçıl bir toplumu teşvik etmek" olması gerektiği ifade edildi.

KÜRESEL İŞBİRLİĞİ VE ERİŞİM EŞİTSİZLİĞİ

8-11 Temmuz tarihleri arasında dört gün süren "AI for Good Zirvesi 2025", Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından BM ortakları ve İsviçre hükümeti işbirliğiyle düzenlendi. Kardinal Parolin, mesajında dünya genelinde yaklaşık 2,6 milyar insanın hala radyo, telefon ve internete erişimi olmadığını, özellikle kırsal ve yoksul bölgelerde bu durumun daha belirgin olduğunu hatırlattı. Bu durum, dünya nüfusunun neredeyse üçte birinin klasik iletişim teknolojilerinden bile mahrum kaldığına işaret ediyor.