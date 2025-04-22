Papa’nın ölümü sonrası Trump’ın ilk durağı Roma! Gözler Orta Doğu turunda Türkiye’de

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek.

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Trump, açıklamasında, "Melania ile ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılarının ve Demokrat hesapların, Trump'ın "sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklindeki ifadesinin bir cenaze töreni için uygun olmadığı yönündeki eleştirilerini dile getirmesi dikkat çekti.

Vatikan, Papa'nın dün yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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ORTA DOĞU ZİYARETİ

Trump’ın Mayıs ayındaki Orta Doğu turu kapsamında Türkiye’yi ilk kez ziyaret etmesi planlanıyor. Beyaz Saray, gezide Türkiye’nin yer alıp almayacağına dair, “Başka ülkeler de programa eklenebilir.” açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beyaz Saray’da veya Türkiye’de görüşme planına ilişkin, “Başkan’ın Suudi Arabistan’a gideceğini biliyoruz, ancak diğer detaylar net değil.” yanıtını vermişti.

Perşembe günü CNN’e konuşan bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın Türkiye’yi programa eklemeyi düşündüğünü belirmişti.

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Ziyaretin Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından gerçekleşeceği ifade edilmişti.

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