Papua Yeni Gine Kinası'nın TL'den değerli olmasına vatandaş böyle tepki gösterdi

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü bakın TL'nin ne hallere düştüğünü gözler önüne serdi. Bir vatandaş Papua Yeni Gine Kinası'nın kaç lira olduğunu öğrenince öyle bir tepki gösterdi ki görmeye değerdi. Vatandaş, "Şimdi bunlar bunlar parayı nereye katıyor, 1 Papua Ginesini. Cepleri yok. Nasıl TL'den değerli la" diyor.

Nasıl demesin vatandaş bunları. Cepleri yok ama paraları TL'den 8 kat daha değerli. Çünkü duyduğunuza inanamayacaksınız. Bir Papua Yeni Gine Kinası tam tamın 8.16 TL