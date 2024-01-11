Papua Yeni Gine'de isyan çıktı. Hükümet kanla bastırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Papua Yeni Gine'de isyan çıktı. Hükümet kanla bastırdı
Papua Yeni Gine hükümeti, isyan ve yağma sırasında en az 15 kişinin öldüğü bildirildikten sonra düzeni yeniden sağlamak için çalışıyor.

Papua Yeni Gine isyan ve yağma sebebiyle alevler içinde kaldı. Ülkede isyan bastırılmak için hükümetin büyük çaba sarf ettiği belirtildi.

Başkent Port Moresby'de isyan yüzlerce polis memurunun, asker, hapishane personeli ve kamu görevlisinin maaş anlaşmazlığını protesto etmek amacıyla işlerini bırakmasının ardından başladı.

Benzer isyanlar güneybatı Pasifik ülkesinin ikinci büyük şehri Lae'de de hasara yol açtı. Australia n Broadcasting Corporation , Port Moresby ve Lae'de en az 15 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ülkedeki isyanın yüksek işsizlik ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Port Moresby'nin "stres ve baskı altında" olduğunu ancak şiddetin azaldığını söyledi.

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